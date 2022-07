Il color corallo | alternativa estiva al rosso classico per unghie super eleganti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Per una mano sempre in ordine ed elegante la scelta dele per leè fondamentale. Lo sai che ile più in voga per l’estate è il? Per le amanti delquesta potrebbe essere una splendida notizia: versatile, sobrio e femminile questoe ti consente di avere una mano pulita edin ogni occasione senza il rischio di essere difficile da abbinare o troppo vistoso. Perfetto anche su un’abbronzatura leggera o intensa, questa tonalità diriesce a valorizzare molto bene tutti i tipi di incarnato, vediamo insieme quali sono le sfumature più in voga e lasciamoci ispirare dalle nail art di tendenza.raso polpastrello Visualizza questo post su Instagram ...