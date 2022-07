'I vaccini alterano il dna e sono pericolosi'. Decisione - choc di un giudice a Firenze

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tribunale Per approfondire : Articolo : "Psicologa non vaccinata? Deve tornare a lavorare" La psicologa no vax toscana sospesa dall'Ordine professionale perché non in regola con l'obbligo vaccinale ...

Pubblicità

CARLA78120656 : RT @FabioVizzari: Altra sentenza importantissima! @byoblu @a_meluzzi @MessoraClaudio - Corry08101961 : RT @FabioVizzari: Altra sentenza importantissima! @byoblu @a_meluzzi @MessoraClaudio - Alicestremicia : RT @DTUTTOED1: I VACCINI ANTI-COVID ALTERANO IL DNA: L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - Daniela73368758 : RT @a_lambardi: @Agenzia_Ansa La sentenza naturalmente non dice solo quanto citate per fare scalpore e suscitare le ire degli 'esperti' che… - PongoPongo13 : RT @FabioVizzari: Altra sentenza importantissima! @byoblu @a_meluzzi @MessoraClaudio -

... secondo la giudice iil Dna e sono pericolosi, teorie molto care all'universo no vax e molto lontane da quelle della scienza. L'Ordine degli Psicologi della Toscana ha già ...Ciò che fa discutere sono le parole usate dalla giudice, Susanna Zanda , nel suo provvedimento d'urgenza, secondo cui la professionista 'non può essere costretta' a sottoporsi aianti Covid '...L'Ordine degli Psicologi prepara una "controffensiva" legale. Fissata già un'altra udienza per il 15 settembre ...Un giudice civile ha revocato la sospensione di una psicologa toscana no-vax perché non in regola con l'obbligo vaccinale imposto per legge alle professioni sanitarie: ...