Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip: è lei la concorrente "a tutto gas"

Sarebbe (a questo punto il condizionale è d'obbligo) Ginevra Lamborghini la quarta concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo la smentita di Andrea Iannone gli indizi lasciati da Alfonso Signorini sono ricaduti tutti su lei. Come dimostrano alcune foto sul profilo Instagram della ragazza, indossa spesso un anello con un'ametista e vivrebbe una vita "a tutto gas", come suggerisce il suo cognome. A confermare gli indizi è stato il portale Whoopsee. "Noi di Whoopsee possiamo rivelarvi in esclusiva chi sarà una delle concorrenti a varcare la soglia dell'agognata porta rossa: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini. Sorella d'arte della più nota Elettra, con lei condivide la passione per la musica, sua attuale attività, nonostante i rapporti non ...

