Gianluca Grignani torna a fare concerti: “Sono come il vino: più passa il tempo e più migliora. La mia esibizione al Festivalbar? Fiorello mi aveva detto cose che non posso riferire” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Grandi e immortali successi, difficoltà giudiziarie, esibizioni appariscenti, ma anche il baratro della droga e gli eccessi. Gianluca Grignani racconterà la sua vita in un libro, anticipato dal monologo con il quale a “Le Iene” ha parlato della sua lotta alle dipendenze. Il nuovo singolo, “A Long Goodbye”, e il tour estivo permetteranno al cantautore di riabbracciare il pubblico. In un’intervista al “Messaggero”, ha confessato di aver amato il ritorno ai live dopo anni complicati: “L’altra sera a Iglesias Sono stato più tra la gente che sul palco”, ha spiegato. E sull’esibizione con Irama a Sanremo: “Avevo bisogno di un bagno di folla per riaprire una porta con il pubblico. Ho guardato Irama e mi Sono fiondato, senza pensarci due volte”. Durante la chiacchierata, c’è stato spazio anche per un tuffo nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Grandi e immortali successi, difficoltà giudiziarie, esibizioni appariscenti, ma anche il baratro della droga e gli eccessi.racconterà la sua vita in un libro, anticipato dal monologo con il quale a “Le Iene” ha parlato della sua lotta alle dipendenze. Il nuovo singolo, “A Long Goodbye”, e il tour estivo permetteranno al cantautore di riabbracciare il pubblico. In un’intervista al “Messaggero”, ha confessato di aver amato il ritorno ai live dopo anni complicati: “L’altra sera a Iglesiasstato più tra la gente che sul palco”, ha spiegato. E sull’con Irama a Sanremo: “Avevo bisogno di un bagno di folla per riaprire una porta con il pubblico. Ho guardato Irama e mifiondato, senza pensarci due volte”. Durante la chiacchierata, c’è stato spazio anche per un tuffo nel ...

