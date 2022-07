Gazzetta – Reds | Klopp | “Ho bisogno di rinforzi | ma Bellingham è irraggiungibile…”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 19:33:16 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalladello Sport: Durante la sua ultima apparizione pubblica, l’ allenatore del Liverpool, il tedesco Jürgen, ha riconosciuto che, per rimanere competitiva, la squadra hadi inglobare nuovi giocatori. “Non possiamo fare la stessa cosa anno dopo anno, semplicemente non è possibile. Abbiamo una base, dobbiamo costruire su questa base ed essere più imprevedibili nel confronto con gli avversari. E questo è possibile con l’aggiunta di altri giocatori. Come puoi migliorare una squadra di calcio di livello mondiale? Allenarci, ovviamente, ci crediamo molto, ma anche portare nuovi giocatori. Abbiamodi sangue fresco, una nuova dinamica, una nuova voglia di creare una squadra piena di speranza e determinazione per cosa accadrà”, ...

La Gazzetta dello Sport

La curiosità principale per iera scoprire Nunez, ma il nuovo centravanti arrivato dal Benfica per 100 milioni di euro si è visto nei 30' conclusivi, assieme a Salah, trasformandosi ...'Qui ho sentito grandi vibrazioni quel giorno in cui ho giocato contro il Milan (con il Liverpool in Champions la scorsa stagione, quando Divock segnò anche il gol della vittoria per i, ndr ), ... Lo United ne fa quattro al Liverpool, ma Klopp risparmia i migliori A Bangkok segnano Sancho, Fred, Martial e Pellistri. Il nuovo centravanti dei Reds Nunez gioca solo negli ultimi 30 minuti. Palo di Salah ...Un bel modo di cominciare per la truppa di ten Hag che ha schierato in gran parte la formazione titolare. Più rimaneggiato invece l'undici dei Reds alla prima partita della tournée estiva.