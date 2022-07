Gazzetta – Inter | Inzaghi | “Un nuovo attaccante? Sono già soddisfatto così”

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

E potevano essere realtà anche un anno e mezzo fa, quando nel mercato di gennaio della stagione 2020/21 era nell'aria uno scambio Dzeko - Sanchez tra Roma e. Non se ne fece nulla, esperimento ...Commenta per primo Derby d'Italia per Bremer . Secondo ladello Sport , la Juventus sfida l'per il difensore brasiliano del Torino. Intanto, come si legge su Tuttosport , il club granata del presidente Cairo pensa a Becao dell'Udinese, già nel ... Lautaro segna, Handa para e Asllani dirige: la nuova Inter parte con un poker • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Effetto scudetto, certo. Ma è perfino riduttivo considerare la riconquista del tricolore come l'unico ...Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un rebus e l’Inter non ha certo abbandonato l’idea di prendere la Joya, nonostante le parole di Marotta e Inzaghi che hanno incensato l’attuale attacco nera ...