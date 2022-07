Gas: apre in rialzo a 178 euro al MWh in Borsa ad Amsterdam (Di mercoledì 13 luglio 2022) apre in rialzo a 178 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. In crescita del 3,12% i contratti futures sul mese di agosto. . 13 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022)ina 178al MWh il gas naturale sulla piazza di. In crescita del 3,12% i contratti futures sul mese di agosto. . 13 luglio 2022

