Dzeko Juve, il bosniaco rifiuta le avance dei bianconeri (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juve ci ha provato per Dzeko come vice Vlahovic: no secco del bosniaco che vuole restare all'Inter anche nella prossima stagione Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juve avrebbe fatto un tentativo con l'Inter per arrivare a Dzeko. I nerazzurri hanno consentito ai bianconeri di parlare con l'attaccante che però avrebbe rifiutato l'offerta, perché vuole restare all'Inter nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

