Dodicenne sfregiata dall?ex, raid annunciato via chat: «Prima o poi ti punirò» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Aveva annunciato la propria (folle) vendetta a mezzo chat, arrogandosi il diritto di punire la ex fidanzatina per aver troncato il rapporto. Sono stati alcuni messaggi a spingere la Procura per i... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Avevala propria (folle) vendetta a mezzo, arrogandosi il diritto di punire la ex fidanzatina per aver troncato il rapporto. Sono stati alcuni messaggi a spingere la Procura per i...

