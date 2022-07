Caterina Balivo una e trina (Di mercoledì 13 luglio 2022) Caterina Balivo Non sappiamo se Alma Tv faccia la presentazione dei palinsesti, nel caso saremmo curiosi di partecipare: vuoi mai che presentino un nuovo programma con Caterina Balivo? Scherzi a parte, la conduttrice di Secondigliano è tornata prepotentemente alla carica. Due anni fa ha lasciato il porto sicuro di Vieni da Me e da allora il suo impegno televisivo è stato minimo, almeno fino a 3 settimane fa. Caterina è tornata alla conduzione con Chi Vuole Sposare Mia Mamma?, che ha segnato il suo esordio su Tv8, e nell’arco di pochi mesi si accaserà a Rai2, con una seconda serata estiva dal titolo Help – Ho Un Dubbio, e a La7, nel preserale autunnale con un game show. Un tris di impegni inedito che, pur non riportandola ai fasti di un tempo, la vede cimentarsi su 3 progetti agli antipodi su ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 luglio 2022)Non sappiamo se Alma Tv faccia la presentazione dei palinsesti, nel caso saremmo curiosi di partecipare: vuoi mai che presentino un nuovo programma con? Scherzi a parte, la conduttrice di Secondigliano è tornata prepotentemente alla carica. Due anni fa ha lasciato il porto sicuro di Vieni da Me e da allora il suo impegno televisivo è stato minimo, almeno fino a 3 settimane fa.è tornata alla conduzione con Chi Vuole Sposare Mia Mamma?, che ha segnato il suo esordio su Tv8, e nell’arco di pochi mesi si accaserà a Rai2, con una seconda serata estiva dal titolo Help – Ho Un Dubbio, e a La7, nel preserale autunnale con un game show. Un tris di impegni inedito che, pur non riportandola ai fasti di un tempo, la vede cimentarsi su 3 progetti agli antipodi su ...

