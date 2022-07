Call del Napoli con gli agenti del giocatore: azzurri alla ricerca del sostituto di Koulibaly (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli è alla ricerca di un sostituto di Kalidou Koulibaly, quella di Giuntoli sarà un’impresa non facile. Trovare un giocatore che non faccia rimpiangere uno dei difensori più forti al mondo non sarà facile e pare che gli azzurri stiano monitorando diversi giocatori per poi affondare il colpo. Ai microfoni di SportItalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli e su chi potrebbe essere l’erede del numero 26. Napoli Koulibaly (Getty Images) “Il Napoli non deciderà prima della fine della prima parte del ritiro, c’è stata una conference Call con gli agenti di Kim, non è giovanissimo, non guadagna tantissimo. Il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ildi undi Kalidou, quella di Giuntoli sarà un’impresa non facile. Trovare unche non faccia rimpiangere uno dei difensori più forti al mondo non sarà facile e pare che glistiano monitorando diversi giocatori per poi affondare il colpo. Ai microfoni di SportItalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione in casae su chi potrebbe essere l’erede del numero 26.(Getty Images) “Ilnon deciderà prima della fine della prima parte del ritiro, c’è stata una conferencecon glidi Kim, non è giovanissimo, non guadagna tantissimo. Il ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Portieri #Lazio: sempre #Maximiano e #Provedel in cima alla lista, per il portoghese del #Granada c’è stata una call nella notte - dianaligh : La secuencia del inicio de Better Call Saul S6 E8 chef kiss - Luanbradock23 : RT @codnewsitalia: MW2 ITA : il profilo ufficiale di Call Of Duty ha mostrato la realizzazione del cindolo di Ghost che abbiamo visto in oc… - PositanoMaria : RT @AE_Italia: L’attrice di #HarryPotter e Call the Midwife, Miriam Margolyes, dopo aver visto le immagini della nostra ultima inchiesta in… - PSegata : RT @SocietaDolce: ?? Il dossier raccoglie i contributi pervenuti in risposta alla relativa call for papers su 'La partecipazione di bambini… -