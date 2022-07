Bomba Ilary Totti, parla il marito di Noemi Bocchi: “Non sa cosa lo aspetta, Ecco cosa ha fatto a me e ai figli” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da ore non si fa altro che parlare della separazione della storica coppia Totti-Blasi. Tutti sono ancora increduli, eppure la fiaba del capitano della Roma e della sua ‘unica’ donna non ha avuto il lieto fine che si immaginava e sognava. Francesco è da mesi che si frequenta con un’altra donna, che seppur molto somigliante a Ilary, purtroppo non è lei. Si tratta di Nomi Bocchi, anche lei già sposata e con due figli. Ebbene, il suo ex marito ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione che si è venuta a creare e sul pupone. Ecco i dettagli. La nuova fiamma di Francesco Totti è Noemi Bocchi, 34 anni, romana e laureata in economia. E’ nota nell’ambiente romano per un matrimonio con un noto ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da ore non si fa altro chere della separazione della storica coppia-Blasi. Tutti sono ancora increduli, eppure la fiaba del capitano della Roma e della sua ‘unica’ donna non ha avuto il lieto fine che si immaginava e sognava. Francesco è da mesi che si frequenta con un’altra donna, che seppur molto somigliante a, purtroppo non è lei. Si tratta di Nomi, anche lei già sposata e con due. Ebbene, il suo exha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione che si è venuta a creare e sul pupone.i dettagli. La nuova fiamma di Francesco, 34 anni, romana e laureata in economia. E’ nota nell’ambiente romano per un matrimonio con un noto ...

