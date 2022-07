Black Mirror 6: svelato il cast, tra gli interpreti dei nuovi episodi Aaron Paul (Di mercoledì 13 luglio 2022) La produzione di Black Mirror 6 sembra sia iniziata e tra i protagonisti dei nuovi episodi ci sarà anche l'attore Aaron Paul. La produzione di Black Mirror 6 sembra sia iniziata e nel cast dei nuovi episodi della serie antologica ci sarà anche Aaron Paul. L'attore è uno dei nomi svelati online degli interpreti dei prossimi capitoli del progetto ideato da Charlie Brooker. Dopo una lunga attesa iniziata nel 2019, Black Mirror tornerà prossimamente sugli schermi con le puntate della sesta stagione del progetto antologico. Nel cast delle nuove puntate, di cui non si conoscono i dettagli o le trame, ci ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) La produzione di6 sembra sia iniziata e tra i protagonisti deici sarà anche l'attore. La produzione di6 sembra sia iniziata e neldeidella serie antologica ci sarà anche. L'attore è uno dei nomi svelati online deglidei prossimi capitoli del progetto ideato da Charlie Brooker. Dopo una lunga attesa iniziata nel 2019,tornerà prossimamente sugli schermi con le puntate della sesta stagione del progetto antologico. Neldelle nuove puntate, di cui non si conoscono i dettagli o le trame, ci ...

Pubblicità

pedropascalss : ma ne avevamo proprio bisogno della sesta di black mirror con tanto di episodi in più - Schetweet : Visto che siamo in tema, vi dico che non siete pronti. - rosati_luca : Sono partite le riprese della stagione 6 di Black Mirror. Stop! - 3cinematographe : Black Mirror 6: da Aaron Paul a Josh Hartnett: ecco l'incredibile cast! - arcticminnie : RT @SkyTG24: Black Mirror 6, il cast della nuova stagione. FOTO -