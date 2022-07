Attenti agli abbagli sul tetto al gas. La versione di Villa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si fa presto a dire di mettere un tetto al prezzo del gas comprato dalla Russia di cui, suo malgrado, l’Europa ha un disperato bisogno. Eppure l’Italia avrebbe da perderci, ammesso e non concesso che all’agognato price cap si arrivi. Il gioco potrebbe non valere la candela, spiega a Formiche.net Matteo Villa, senior research fellow all’Ispi. “Diciamo subito una cosa, il tetto al prezzo del gas certamente può portare un minimo di sollievo, mitigare, ma non certo il sollievo che ci aspettiamo”, premette Villa. “Il motivo è questo. Se parliamo di gas acquistato dalla Russia per produrre elettricità, l’Italia ha da rimetterci perché il suo mix elettrico è molto sbilanciato sul gas. La Spagna utilizza meno di un quarto del gas per fare elettricità, l’Italia è al 40%. Questo vuol dire costringere molti produttori a ridurre ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si fa presto a dire di mettere unal prezzo del gas comprato dalla Russia di cui, suo malgrado, l’Europa ha un disperato bisogno. Eppure l’Italia avrebbe da perderci, ammesso e non concesso che all’agognato price cap si arrivi. Il gioco potrebbe non valere la candela, spiega a Formiche.net Matteo, senior research fellow all’Ispi. “Diciamo subito una cosa, ilal prezzo del gas certamente può portare un minimo di sollievo, mitigare, ma non certo il sollievo che ci aspettiamo”, premette. “Il motivo è questo. Se parliamo di gas acquistato dalla Russia per produrre elettricità, l’Italia ha da rimetterci perché il suo mix elettrico è molto sbilanciato sul gas. La Spagna utilizza meno di un quarto del gas per fare elettricità, l’Italia è al 40%. Questo vuol dire costringere molti produttori a ridurre ...

Cambio euro/dollaro sotto parità dopo i dati USA dell'inflazione Il cambio EUR/USD si colloca a quota 1,0021, in leggero recupero rispetto agli 0,9998 segnati dopo ... "Tuttavia, siamo sempre attenti all'impatto del tasso di cambio sull'inflazione, in linea con il ... Quest'alga conosciuta ha numerosi benefici ma potrebbero esserci delle controindicazioni per la tiroide e non solo Prevalgono gli Omega 6 rispetto agli Omega 3. Tutti i suoi nutrienti si può dire che siano ... Devono stare molto attenti anche coloro che hanno problemi legati alla tiroide o malattie autoimmuni, in ... PuntoSicuro Il cambio EUR/USD si colloca a quota 1,0021, in leggero recupero rispetto0,9998 segnati dopo ... "Tuttavia, siamo sempreall'impatto del tasso di cambio sull'inflazione, in linea con il ...Prevalgono gli Omega 6 rispettoOmega 3. Tutti i suoi nutrienti si può dire che siano ... Devono stare moltoanche coloro che hanno problemi legati alla tiroide o malattie autoimmuni, in ... Attenti agli schermi tattili - Privacy