Amazon Prime Day 2022 live: tutti le offerte e gli sconti in diretta di oggi, 13 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la straordinaria giornata di ieri, prosegue anche oggi l’Amazon Prime Day 2022, la due giorni di grandi sconti e offerte sul sito di e-commerce più famoso al mondo. Amazon Prime Day 2022, 13/7/2022 – Computermagazine.itCome sempre qualora non lo aveste ancora fatto, vi ricordiamo che per potere usufruire delle super offerte di oggi bisognerà essere abbonati a Prime, di conseguenza correte subito ad abbonarvi approfittando dei trenta giorni di prova gratuita. Detto questo, oggi come ieri pubblicheremo nel corso della giornata i prodotti in sconto più interessanti, nella speranza che si possano ripetere le grandi offerte di ieri. A ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la straordinaria giornata di ieri, prosegue anchel’Day, la due giorni di grandisul sito di e-commerce più famoso al mondo.Day, 13/7/– Computermagazine.itCome sempre qualora non lo aveste ancora fatto, vi ricordiamo che per potere usufruire delle superdibisognerà essere abbonati a, di conseguenza correte subito ad abbonarvi approfittando dei trenta giorni di prova gratuita. Detto questo,come ieri pubblicheremo nel corso della giornata i prodotti in sconto più interessanti, nella speranza che si possano ripetere le grandidi ieri. A ...

