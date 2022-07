Ai meri esecutori siano dati i giusti meriti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si sappia che sono diventato un artista, e un grande artista. É mio il quadro maestoso dedicato a Vittorio Sgarbi, presentato a Boretto in occasione del suo settantesimo compleanno, e non di Enrico Robusti, mero esecutore materiale. Sono io che ho avuto l’idea, sono io ad aver compilato la lista degli amici da ritrarre intorno a Vittorio, quindi il quadro è mio, chiamatemi pittore. Affermo questo perché un tribunale ha appena dato torto allo scultore francese Daniel Druet, autore materiale di alcune opere firmate da Maurizio Cattelan. Druet chiedeva che gli venissero attribuite ma le opere sono di Cattelan, ha sentenziato il giudice, perché di Cattelan è l’idea, punto. Pertanto, così come l’olio su tela intitolato “Sgarbeide” è mio, la Cappella Sistina non è di Michelangelo ma del cardinale Egidio da Viterbo: è stata sua l’idea! E la Stanza della Segnatura non è di Raffaello ma di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si sappia che sono diventato un artista, e un grande artista. É mio il quadro maestoso dedicato a Vittorio Sgarbi, presentato a Boretto in occasione del suo settantesimo compleanno, e non di Enrico Robusti, mero esecutore materiale. Sono io che ho avuto l’idea, sono io ad aver compilato la lista degli amici da ritrarre intorno a Vittorio, quindi il quadro è mio, chiamatemi pittore. Affermo questo perché un tribunale ha appena dato torto allo scultore francese Daniel Druet, autore materiale di alcune opere firmate da Maurizio Cattelan. Druet chiedeva che gli venissero attribuite ma le opere sono di Cattelan, ha sentenziato il giudice, perché di Cattelan è l’idea, punto. Pertanto, così come l’olio su tela intitolato “Sgarbeide” è mio, la Cappella Sistina non è di Michelangelo ma del cardinale Egidio da Viterbo: è stata sua l’idea! E la Stanza della Segnatura non è di Raffaello ma di ...

