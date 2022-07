Una giovane ricercatrice del Pascale è tra i talenti under 40 selezionati da Fortune (Di martedì 12 luglio 2022) Una giovane ricercatrice della Fondazione Pascale (Napoli) è stata inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati dalla rivista Fortune Italia a livello nazionale. Si tratta di Claudia Trojaniello, napoletana di 33 anni e dirigente medico di primo livello da due. Ogni anno Fortune Italia esce in edicola con il numero dedicato ai 40 migliori talenti che hanno meno di 40 anni. Sono top manager, ricercatori, innovatori, sportivi, content creator e professionisti del public affair che contribuiscono all’affermazione personale e delle proprie aziende, oltre che al cambiamento del paese. La lista è l’esito dell’analisi di molti profili che giungono alla redazione nel corso dell’anno sia attraverso candidature spontanee che tramite segnalazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Unadella Fondazione(Napoli) è stata inserita nella rosa dei 40 ricercatori40dalla rivistaItalia a livello nazionale. Si tratta di Claudia Trojaniello, napoletana di 33 anni e dirigente medico di primo livello da due. Ogni annoItalia esce in edicola con il numero dedicato ai 40 miglioriche hanno meno di 40 anni. Sono top manager, ricercatori, innovatori, sportivi, content creator e professionisti del public affair che contribuiscono all’affermazione personale e delle proprie aziende, oltre che al cambiamento del paese. La lista è l’esito dell’analisi di molti profili che giungono alla redazione nel corso dell’anno sia attraverso candidature spontanee che tramite segnalazioni ...

