Ultime Notizie Roma del 12-07-2022 ore 09:10 (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale martedì 12 luglio Buongiorno da Francesco Vitale tra del MoVimento 5 Stelle sul decreto aiuti alla camera con i pentastellati che non partecipano al voto finale il testo Passa comunque con 266 647 No la tensione sposta ora al Senato dove L’ultimo sarà di fiducia il testo approvato entro la settimana draghi punta recuperare i 5 stelle ieri sera un’ora di colloquio con Mattarella stamattina il premier vede i sindacati le prime otto navi straniere sono arrivate ieri mi porti da traina per riportare i prodotti agricoli hai fatto sapere chi è la Russia taglia intanto ancora il GAS d’Italia prepara un piano duster.it sul campo sale a 33 morti il bilancio del bombardamento di Mosca successivi Arnaldo l’iran si formi regione della Russia seconda gli Stati Uniti Al via la quarta dose del vaccino anti covid ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale martedì 12 luglio Buongiorno da Francesco Vitale tra del MoVimento 5 Stelle sul decreto aiuti alla camera con i pentastellati che non partecipano al voto finale il testo Passa comunque con 266 647 No la tensione sposta ora al Senato dove L’ultimo sarà di fiducia il testo approvato entro la settimana draghi punta recuperare i 5 stelle ieri sera un’ora di colloquio con Mattarella stamattina il premier vede i sindacati le prime otto navi straniere sono arrivate ieri mi porti da traina per riportare i prodotti agricoli hai fatto sapere chi è la Russia taglia intanto ancora il GAS d’Italia prepara un piano duster.it sul campo sale a 33 morti il bilancio del bombardamento di Mosca successivi Arnaldo l’iran si formi regione della Russia seconda gli Stati Uniti Al via la quarta dose del vaccino anti covid ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 37.756 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le v… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Skriniar, De Ketelaere, Roma e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere semp… - sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - MilanLiveIT : #Milan, le ultime sulle condizioni di #Origi ?? Salta le amichevoli, ma... - ilFattoMolfetta : L'ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE OMAGGIA “IL GRANDE CINEMA DI NINO ROTA” -