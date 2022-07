Twitter in mezzo al guado (e ai guai) vuole fare causa a Elon Musk (Di martedì 12 luglio 2022) Twitter: un uccellino a terra Financial Times, pag. 18 Twitter è bloccato. Elon Musk ha deciso di non voler più acquistare il sito di social media per 44 miliardi di dollari. È probabile che nessuna delle due parti esca da questa battaglia in buona forma. Twitter intende fare causa al boss dei veicoli elettrici per imporre la chiusura dell’accordo al prezzo concordato di 54,20 dollari per azione. Ha ingaggiato lo studio legale d’élite Wachtell, Lipton, Rosen e Katz per rappresentarlo. Una costosa battaglia legale non è nell’interesse di nessuno. Ma Musk lascia a Twitter poca scelta. Se permette a Musk di andarsene, probabilmente dovrà affrontare le azioni legali dei suoi stessi azionisti. Il consiglio di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 12 luglio 2022): un uccellino a terra Financial Times, pag. 18è bloccato.ha deciso di non voler più acquistare il sito di social media per 44 miliardi di dollari. È probabile che nessuna delle due parti esca da questa battaglia in buona forma.intendeal boss dei veicoli elettrici per imporre la chiusura dell’accordo al prezzo concordato di 54,20 dollari per azione. Ha ingaggiato lo studio legale d’élite Wachtell, Lipton, Rosen e Katz per rappresentarlo. Una costosa battaglia legale non è nell’interesse di nessuno. Malascia apoca scelta. Se permette adi andarsene, probabilmente dovrà affrontare le azioni legali dei suoi stessi azionisti. Il consiglio di ...

