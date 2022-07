Tour de France 2022, decima tappa Morzine-Megève oggi in tv: orari e diretta streaming (Di martedì 12 luglio 2022) La seconda settimana del Tour de France 2022 si apre oggi con la decima tappa, da Morzine Les Portes du Soleil a Megève dopo 148,1 chilometri. Un’altra tappa alpina, che però non dovrebbe regalare troppa selezione e spettacolo alla vigilia di due “tapponi” che invece promettono scintille con salite leggendarie. Ecco quando e come seguire la corsa in tempo reale. decima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA CALENDARIO COMPLETO: orari E PERCORSI DELLE 21 TAPPE Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL Tour ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) La seconda settimana deldesi aprecon la, daLes Portes du Soleil adopo 148,1 chilometri. Un’altraalpina, che però non dovrebbe regalare troppa selezione e spettacolo alla vigilia di due “tapponi” che invece promettono scintille con salite leggendarie. Ecco quando e come seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIA CALENDARIO COMPLETO:E PERCORSI DELLE 21 TAPPEDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL...

Pubblicità

Gazzetta_it : Tour, Lefevere chiude la porta a #Cavendish: 'Non rientra nei nostri piani futuri' - Eurosport_IT : Si ritorna in sella per la 10ª tappa e ci avviciniamo alle Alpi ????????? ?? H 13:30 - Morzine > Megève (148.1 km) ??… - Cyclingtimenews : #amarcord Il #12luglio 1995 Marco #Pantani trionfa all'Alpe d'Huez e conquista il suo primo successo parziale al… - zazoomblog : Tour de France 2022 in tv oggi: orari martedì 12 luglio programma tv streaming RAI ed Eurosport - #France #oggi:… - zazoomblog : Tour de France 2022 oggi decima tappa: percorso altimetria favoriti tv. Altro duello Pogacar-Vingegaard? - #France… -