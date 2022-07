Totti e Ilary Blasi | i motivi della crisi e il giallo dei comunicati diversi

(Di martedì 12 luglio 2022) I due si lasciano . Non è una bugia e non è nemmeno una barzelletta. La notizia oscura tutto il resto, la siccità, il quarto vaccino e le celebrazioni del mondiale '82 in Italia, gli incendi, i ...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Agenzia_Ansa : L'annuncio di Ilary Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco Totti è t… - Pacifis98482587 : RT @fattoquotidiano: Francesco Totti e Ilary Blasi, il calcio li ha uniti ma è stato il padel a dividerli - direpuntoit : Le parole di #Totti e Ilary Blasi per ufficializzare la fine del matrimonio: 'Separazione inevitabile'. -

In un mondo sempre più trasformato in un gigantesco refettorio dove tutto è deglutibile gossip a tempo pieno, Francesco eci fanno sapere che, sì, è finita, e che hanno trovato le parole per ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro)BLASI SI SEPARANO/ Ma c'è un "per sempre" più forte di tradimenti, tv e Curva Sud AMAZON PRIME DAY 2022, SCONTI E OFFERTE, PC ACER A 159 EURO, ...Il calcio ha accompagnato la loro storia d’amore, fin da quella maglietta con la scritta “6 unica” indossata da Francesco Totti in un derby del 10 marzo 2002. Ilary Blasi è sempre stata a fianco del ...Quelle che servono per ufficializzare al mondo la fine di una storia d’amore durata 20 anni. Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, stavolta davvero e lo hanno fatto con una dichiarazione viste le ...