Sonia Bruganelli: “Giuro che prima o poi la smetto” e il web è daccordo con lei (Di martedì 12 luglio 2022) Sonia Bruganelli è tornato a provocare e lo ha fatto nei giorni scorsi sui social. “Aspettare ore in aeroporto? Preferisco il mio aereo privato”. Le parole della Bruganelli. Sonia Bruganelli è tornata ad essere al centro delle polemiche dopo quanto pubblicato sui social nei giorni scorsi. Pare che l’opinionista del Grande fratello vip abbia lanciato sui social una provocazione che ha fatto davvero tanto infuriare tutti quanti. La moglie di Paolo Bonolis, così, inevitabilmente, è finita al centro dell’ennesima bufera. Cerchiamo di capire però per quale motivo. Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis torna a provocare i suoi follower sui social Sonia Bruganelli abbiamo imparato a conoscerla meglio in questi anni e ... Leggi su baritalianews (Di martedì 12 luglio 2022)è tornato a provocare e lo ha fatto nei giorni scorsi sui social. “Aspettare ore in aeroporto? Preferisco il mio aereo privato”. Le parole dellaè tornata ad essere al centro delle polemiche dopo quanto pubblicato sui social nei giorni scorsi. Pare che l’opinionista del Grande fratello vip abbia lanciato sui social una provocazione che ha fatto davvero tanto infuriare tutti quanti. La moglie di Paolo Bonolis, così, inevitabilmente, è finita al centro dell’ennesima bufera. Cerchiamo di capire però per quale motivo., la moglie di Paolo Bonolis torna a provocare i suoi follower sui socialabbiamo imparato a conoscerla meglio in questi anni e ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Adriana Volpe rompe il silenzio dopo la sua non riconferma al “Grande Fratello Vip” e parla di Sonia Bruganelli… - mesorottaercazz : RT @justtmat: pensa corteggiare sonia bruganelli soleil sorge giulia de lellis e orietta berti invece di richiamare quella gran donna di a… - infoitcultura : Sonia Bruganelli: 'Aspettare ore in aeroporto? Preferisco il mio aereo privato' - infoitcultura : Sonia Bruganelli provoca 'Voli cancellati?'/ 'Preferisco pagarmi un aereo privato' - infoitcultura : Voli cancellati, la provocazione di Sonia Bruganelli: «Aspettare ore in aeroporto? No grazie, preferisco il mi -