Scatta un selfie sul Vesuvio Turista scivola nel cratere - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 12 luglio 2022) Voleva Scattarsi un selfie. Solo che ha osato troppo. Protagonista un Turista statunitense di 21 anni che ha rischiato di fare un volo di oltre 300 metri dopo aver imboccato un sentiero non ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Volevarsi un. Solo che ha osato troppo. Protagonista unstatunitense di 21 anni che ha rischiato di fare un volo di oltre 300 metri dopo aver imboccato un sentiero non ...

Pubblicità

infoitinterno : Vesuvio, 23enne turista americano scatta un selfie e cade nel cratere: salvato dalle guide - liauknow : io in Belgio oltre al telefono gli lancio pure un televisore col tubo catodico in testa vediamo se si scatta un sel… - Alessiojean93 : Mi continuano ad uscire in TL dei selfie di un tipo (nonostante non lo followi) che n'altro po' si scatta foto pure… - vincenzo_61 : Selfie dovrebbe essere sinonimo di autoscatto, no? Cioè una foto che mi faccio da solo. Ma se la foto la scatta qua… - ferrantelli94 : RT @SimoneTogna: 08.52 D’Ambrosio firma autografi, scatta selfie ed entra nel ritiro dell’#Inter. -