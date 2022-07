Putin ha ragione, purtroppo (Di martedì 12 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I nostri nonni e bisnonni si sono battuti e sacrificati per dare a noi un’Italia unita e libera da occupanti e dittatori. Questo è vero e lo sappiamo tutti. Ma quello che dobbiamo chiederci oggi è: “Noi per che cosa ci siamo battuti e sacrificati? Che mondo lasceremo ai nostri nipoti?”. La risposta, purtroppo, è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 12 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I nostri nonni e bisnonni si sono battuti e sacrificati per dare a noi un’Italia unita e libera da occupanti e dittatori. Questo è vero e lo sappiamo tutti. Ma quello che dobbiamo chiederci oggi è: “Noi per che cosa ci siamo battuti e sacrificati? Che mondo lasceremo ai nostri nipoti?”. La risposta,, è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

silvia92745700 : RT @Napalm51: Non ho capito: perché se uno dà ragione a Putin dovrebbe andare a vivere in Russia mentre uno che vuole vincere la guerra Ucr… - zevunderskin : RT @Napalm51: Non ho capito: perché se uno dà ragione a Putin dovrebbe andare a vivere in Russia mentre uno che vuole vincere la guerra Ucr… - MBonciolini : RT @Napalm51: Non ho capito: perché se uno dà ragione a Putin dovrebbe andare a vivere in Russia mentre uno che vuole vincere la guerra Ucr… - E_l_a_8_0 : RT @Napalm51: Non ho capito: perché se uno dà ragione a Putin dovrebbe andare a vivere in Russia mentre uno che vuole vincere la guerra Ucr… - Umberto69957989 : @AlexBazzaro Certo bisogna dire che il mostro della finanza gliele sta suonando di santa ragione a Putin! Un drago, di nome e di fatto! -