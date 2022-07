Pochi centenari in Bergamasca | ma l’effetto-Covid non c’entra

Pubblicità

In Italia, la speranza di vita alla nascita nel 2021 era di 82,4 anni: vi sono peròfortunati che non solo superano questa cifra, ma arrivano a spegnere addirittura cento ...a 130 anni...metri un'altra grande Magnolia. Età, leggo dal sito: 150 anni . U n ramo regge tramite una corda tesa l'altro della stessa pianta che da solo non ce la potrebbe più fare . Anche qui una ... Come si fa a diventare centenari È però un’altra prospettiva quella più realistica: quanti sono, qui, i centenari rispetto alla popolazione totale Incrociando più dati demografici dunque emerge un responso non incoraggiante: in ...Il più alto numero in percentuale di centenari è stato individuato nelle ... mangiare in modo frugale, pochi grassi animali, molti legumi, frutta, verdura, olio d’oliva e soprattutto far ...