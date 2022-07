Parla il figlio di Tacconi | Vi dico la verità su papà

Pubblicità

Atypicamente_ : @sonperplessa Ti capisco, alcune parole a mio figlio vengono solo in inglese, mentre parla si ferma a chiedermi com… - LadyWinterLove : @toty88 @LaMaiNaGioia Appunto, è stata una lamentela senza un minimo di pensiero dietro, la sua spontaneità parla c… - eiaculatio : RT @Paroladilaura: @cluelessfed Che poi sono andata a vedere cosa avesse detto di così grave. Ovviamente nulla, sono una mamma stanca che p… - Serenel73 : RT @Paroladilaura: @cluelessfed Che poi sono andata a vedere cosa avesse detto di così grave. Ovviamente nulla, sono una mamma stanca che p… - l_honestly : RT @Ponkia3: …O quei genitori che vanno nel panico quando il figlio ha trentasette e due di febbre. Ma ogni tanto c’è qualcuno che si avvic… -

La Repubblica

Mio, che sta per compiere due anni, è alle prese con le sue prime paroline e da qui l'idea ... con leggende della musica mondiale, creando " La Shady ", brano chedella sua voglia ...... l'unica carne accessibile alle famiglie: di manzo e vitello neanche si. Ad Asghabat per l'... ci vado con mia moglie e mio, mentre mia figlia 15enne aspetta di poter comprare due porzioni ... Pavia, parla la mamma del bambino bullizzato: "Le maestre hanno tradito tutti i loro allievi" Stefano Tacconi sta continuando a lottare. In un post su Facebook in tarda serata, il figlio Andrea ha dato qualche informazione in più sul percorso di riabilitazione del papà Stefano, dal 14 giugno ...Ne parliamo su Zoom in un pomeriggio caldo ... I miei genitori sono morti prima che potessi farle, quindi con mia figlia scrivo questo diario per lasciarle qualcosa che le dica chi era, anche se io ...