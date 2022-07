Oroscopo Paolo Fox del 13 luglio | mercoledì caldissimo per tutti i segni

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 luglio 2022) L’astrologoFox diffonde come sempre nella sua app Astri le previsioni per la giornata di132022. Ecco cosa c’è nelle stelle, segno per segno. ArieteFox vi mette in guardia: la fatica non mancherà, ma non per forza questo sarà negativo.sarete però un po’ stanchi e potreste fare fatica a mettere in ordine le cose. Siate pazienti, e tenete l’amore “sotto controllo”. Toro Luna e Marte sono dalla vostra parte e vi prospettano un futuro roseo. Marzo per voi è stato il mese più pesante, l’del 2022 fino a fine anno prevede ottime sorprese. GemelliFox prevede per voi tre giorni importanti soprattutto in amore. Venere è nel vostro segno e si farà sentire, anche sul resto della vostra vita: usate la ...