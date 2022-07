Napoli, Spalletti: «Koulibaly lo scelgo a tutti. Dovesse andare via va solo ringraziato. Dybala? Dico che…» (Di martedì 12 luglio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha risposto alle domande dei tifosi nel centro congressi di Folgarida Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha risposto alle domande dei tifosi nel centro congressi di Folgarida. Le sue dichiarazioni sul possibile addio di Koulibaly: Koulibaly – «Io preferisco sempre Koulibaly a tutti. Se Dovesse scegliere di andare non smetteremo di ringraziarlo per l’aiuto che ci ha dato. Se vorrà scegliere altro gli augureremo ogni bene, se lo merita. E guai a chi gli dirà qualcosa». Dybala – «Sarebbe perfetto per una squadra forte. Offre soluzioni di qualità alle squadre. Ci sono tante formazioni su di lui» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Luciano, allenatore del, ha risposto alle domande dei tifosi nel centro congressi di Folgarida Luciano, allenatore del, ha risposto alle domande dei tifosi nel centro congressi di Folgarida. Le sue dichiarazioni sul possibile addio di– «Io preferisco sempre. Sescegliere dinon smetteremo di ringraziarlo per l’aiuto che ci ha dato. Se vorrà scegliere altro gli augureremo ogni bene, se lo merita. E guai a chi gli dirà qualcosa».– «Sarebbe perfetto per una squadra forte. Offre soluzioni di qualità alle squadre. Ci sono tante formazioni su di lui» L'articolo proviene da Calcio News 24.

