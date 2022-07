Manila Nazzaro | come si è vestita alle nozze dell’amica | look per nulla sobrio

Leggi su altranotizia

(Di martedì 12 luglio 2022)ha sconvolto tutti per la sua ineguagliabile bellezza, mostrando così ilscelto per un matrimonio. Indimenticabile la meravigliosa, ricordata ai piùl’ex coinquilina del Grande Fratello Vip. Un percorso ricco di vicissitudini ed emozioni, anche a livello sentimentale, viste le sorprese, a volte non troppo piacevoli, del suo amato Lorenzo Amoruso. Ma, una volta uscita dalla quella magica porta rossa e fatto rientro a casa, l’abbraccio è stato così naturale e molto romantico.– Altranotizia (Fonte: Google)A seguire, si è accennato più volte con riguardo ad un imminente matrimonio tra i due ma ciò non si è ancora realizzato e solo adesso l’ex showgirl ha svelato al magazine Chi i ...