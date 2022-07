Jet privato e Gucci ai piedi, la Bruganelli asfaltata dal web | “Non puoi comprare l’eleganza” (Di martedì 12 luglio 2022) L’opinionista non è di certo una che le manda a dire, e anche sui social non fa mancare un po’ di pepe con l’intento, in questo caso palese, di sollevare polemiche. E dopo la foto del jet privato è stata accontentata con un’ondata di critiche Tempi difficili per le compagnie aeree e i clienti che si ritrovano in una spirale di caos. La mancanza di personale, turni estenuanti e paghe da fame rispetto alle ore di lavoro prestate hanno fatto scattare una protesta a livello mondiale dei dipendenti di terra e non dipendenti di compagnie aeree. Gli scioperi stanno, di conseguenza, causando una serie di disservizi quali la cancellazione dei voli. E c’è chi, come Sonia Bruganelli, trova una soluzione decisamente alla portata di pochi. Attirandosi, ovviamente, un’ondata di critiche, ma alcune anche decisamente ponderate. Sonia ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 luglio 2022) L’opinionista non è di certo una che le manda a dire, e anche sui social non fa mancare un po’ di pepe con l’intento, in questo caso palese, di sollevare polemiche. E dopo la foto del jetè stata accontentata con un’ondata di critiche Tempi difficili per le compagnie aeree e i clienti che si ritrovano in una spirale di caos. La mancanza di personale, turni estenuanti e paghe da fame rispetto alle ore di lavoro prestate hanno fatto scattare una protesta a livello mondiale dei dipendenti di terra e non dipendenti di compagnie aeree. Gli scioperi stanno, di conseguenza, causando una serie di disservizi quali la cancellazione dei voli. E c’è chi, come Sonia, trova una soluzione decisamente alla portata di pochi. Attirandosi, ovviamente, un’ondata di critiche, ma alcune anche decisamente ponderate. Sonia ...

Pubblicità

marianotomatis : Usa lo yacht di una milionaria senza permesso. Ruba un jet privato. Soggiorna negli hotel più eleganti di New York… - albealias : RT @Napalm51: Quando qualcuno arriva a parlarti di rivoluzione green e poi vola via con un jet privato il coglione sei tu che lo ascolti. - carlottafree : RT @Napalm51: Quando qualcuno arriva a parlarti di rivoluzione green e poi vola via con un jet privato il coglione sei tu che lo ascolti. - ageffe : RT @simonleboh: Della #crisidigoverno possono parlare tutti, meno chi la aprì e se ne andò in Arabia, poi fu richiamato a rientrare d'urgen… - AlexPetite8 : RT @simonleboh: Della #crisidigoverno possono parlare tutti, meno chi la aprì e se ne andò in Arabia, poi fu richiamato a rientrare d'urgen… -