Incidente mortale a Cabiate: morto motociclista 21enne di Meda (Di martedì 12 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Non ce l’ha fatta Kevin Galimberti, il giovane 21enne di Meda rimasto vittima di un grave Incidente stradale a Cabiate, la sera di sabato 9 luglio. Kevin ha lottato per due giorni, ma le sue condizioni erano disperate e purtroppo per lui, non c’è stato niente da fare. Erano circa le 22 quando, in prossimità ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 12 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Non ce l’ha fatta Kevin Galimberti, il giovanedirimasto vittima di un gravestradale a, la sera di sabato 9 luglio. Kevin ha lottato per due giorni, ma le sue condizioni erano disperate e purtroppo per lui, non c’è stato niente da fare. Erano circa le 22 quando, in prossimità ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

Maryeterngif1 : Roma, Incidente mortale sulla Tangenziale Est Giorgia e Beatrice muoiono a vent'anni. Ferito il regista di 'Mare fu… - infoitinterno : Incidente mortale in A4 vicino a Bergamo, autostrada riaperta dopo alcune ore - infoitinterno : Incidente mortale in A4 vicino a Bergamo, autostrada riaperta dopo alcune ore - varesenews : Incidente mortale in A4 vicino a Bergamo, autostrada riaperta dopo alcune ore - infoitinterno : Monte Civetta: incidente mortale al vicepresidente del Cai di Peveragno -