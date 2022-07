Il M5S pronto a perdere altri pezzi. Ora per Conte è più difficile rompere

Pubblicità

trimpa48 : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Se sono pronto a verificare se godo ancora della maggioranza? Rispondo per punti: Primo: Lo chieda al presid… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il premier #Draghi è salito al Colle comunicando che il #M5S è pronto a staccare la spina al governo. - goldangels1 : @DSantanche Il popolo italiano sarebbe pronto a fare una richiesta di dimezzare gli stipendi dei parlamentari e dei… - mazzarellantoni : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Se sono pronto a verificare se godo ancora della maggioranza? Rispondo per punti: Primo: Lo chieda al presid… - BrunoTrillini : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Se sono pronto a verificare se godo ancora della maggioranza? Rispondo per punti: Primo: Lo chieda al presid… -

... "il governo con ultimatum non lavora e non ha senso", ribadendo, "non c'è governo senzae non ... Il governo èa intervenire in maniera decisa sul " cuneo fiscale per i lavoratori a partire ...A chi gli ha chiesto, invece, se siaa tornare in Parlamento e chiedere la fiducia se ilnon parteciperà al voto del Dl aiuti giovedì in Senato, ha risposto secco: "Lo chieda al presidente ...Qualunque sia la decisione che prenderà Giuseppe Conte sul voto di fiducia sul Dl Aiuti, il gruppo M5S in Senato si spaccherà. Ma la crisi di governo si allontana ...Il tempo stringe sempre di più per evitare la crisi di governo: lo fa capire Giuseppe Conte il quale ha dichiarato che il M5S si aspetta risposte dal premier Draghi “il prima possibile”. Proprio da ci ...