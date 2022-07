Governo, ora è Salvini a battere cassa: dalla pace fiscale alle pensioni, i nuovi fronti per Draghi (Di martedì 12 luglio 2022) Accontentato Giuseppe Conte sul salario minimo, mentre ancora aspetta la ratifica della tregua attesa dal consiglio nazionale del M5S convocato per domattina, Mario Draghi si ritrova già chiamato su un altro fronte: quello leghista. Non appena finita la conferenza stampa in cui il premier ha annunciato l’apertura alla misura cara ai grillini, infatti, Matteo Salvini ha presentato la sua lista di richieste: dalla pace fiscale al «superamento definitivo della legge Fornero», fino a quello scostamento di bilancio che Draghi ha spiegato non essere in programma e Salvini ha rubricato, invece, come necessario. Salvini presenta le sue richieste a Draghi «Chiediamo al Governo di accelerare sul fronte della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Accontentato Giuseppe Conte sul salario minimo, mentre ancora aspetta la ratifica della tregua attesa dal consiglio nazionale del M5S convocato per domattina, Mariosi ritrova già chiamato su un altro fronte: quello leghista. Non appena finita la conferenza stampa in cui il premier ha annunciato l’apertura alla misura cara ai grillini, infatti, Matteoha presentato la sua lista di richieste:al «superamento definitivo della legge Fornero», fino a quello scostamento di bilancio cheha spiegato non essere in programma eha rubricato, invece, come necessario.presenta le sue richieste a«Chiediamo aldi accelerare sul fronte della ...

