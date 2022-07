Federer: «Il tennis fa parte della mia vita, non è tutto. Se non sei più competitivo è meglio smettere» (Di martedì 12 luglio 2022) In un’intervista al portale olandese Algemeen Dagblad, Roger Federer ha parlato di un possibile ritiro dal tennis. IL tennista svizzero è alle prese con il recupero dall’infortunio che lo ha tenuto ai margini per più di un anno. Non ha più punti nella classifica Atp. «Il tennis fa parte della mia vita, ma non è tutta la mia vita. Voglio restare a livelli di successo, mettere tutte le mie energie nei miei affari, anche se a volte do molto più di quanto dovrei, ma questo può anche essere svolto al di fuori dello sport. So che una carriera professionale non può durare per sempre e va bene, lo accetto». Continua: «Mi piace vincere ma, se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non penso di aver ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) In un’intervista al portale olandese Algemeen Dagblad, Rogerha parlato di un possibile ritiro dal. ILta svizzero è alle prese con il recupero dall’infortunio che lo ha tenuto ai margini per più di un anno. Non ha più punti nella classifica Atp. «Ilfamia, ma non è tutta la mia. Voglio restare a livelli di successo, mettere tutte le mie energie nei miei affari, anche se a volte do molto più di quanto dovrei, ma questo può anche essere svolto al di fuori dello sport. So che una carriera professionale non può durare per sempre e va bene, lo accetto». Continua: «Mi piace vincere ma, se non sei più, allora è. Non penso di aver ...

