Dimaro | Spalletti | “Mertens sottopunta? Al momento non c’è | vediamo chi mettere”

Il ritiro del Napoli a Dimaro–Folgarida prosegue spedito verso l'inizio della nuova stagione calcistica. Questa sera, Luciano Spalletti con Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, ci sarà un Q&A con i tifosi (anche i bambini) presenti nella sede del ritiro azzurro. Dove hai preso le tue tattiche di gioco? "Da quando sono piccolo e giocavo a calcio, mi sono innamorato di questo sport, ho studiato e ho imparato dai migliori. Sono stato fortunato ad aver trovato tanti calciatori forti sulla mia strada che mi hanno aiutato". sottopunta nel 4-2-3-1 sarà Mertens o Zielinski? "Noi giocheremo con il 4-3-3. Mertens è sicuramente uno adatto a ricoprire quel ruolo. Così come lo è Zielinski e come lo è Elmas. In questo momento Mertens non è con noi e proveremo a trovare ..."

