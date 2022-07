Da Twitter – Affare De Jong, mai fallito… ma nessun cambio: ancora niente via libera da Frenk… (Di martedì 12 luglio 2022) Affare De Jong, mai fallito… ma nessun cambiamento: ancora niente via libera da Frenkie. Man United e Barça hanno un accordo pronto da giugno: 65 milioni di euro, 20 milioni di euro di add-on structure to be decided. #MUFC La priorità di Frenkie, restare al Barça – ma ancora riduzione dello stipendio "molto spiacevole". pic.Twitter.com/E7azJD34Sf — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 12 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022)De, maimacambiamento:viada Frenkie. Man United e Barça hanno un accordo pronto da giugno: 65 milioni di euro, 20 milioni di euro di add-on structure to be decided. #MUFC La priorità di Frenkie, restare al Barça – mariduzione dello stipendio "molto spiacevole". pic..com/E7azJD34Sf — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 12 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

CarloCalenda : Andata: centro a voi e polo del buongoverno a noi; Presidente operaio a voi e rivoluzione liberale a noi; Di Maio,… - FBiasin : “Affare in chiusura, manca solo la firma”. (L’incommensurabile grandezza dei gatti). - ambitiousbanana : @FrArma3 Affare fatto allora! AHAH - Patapuffola : RT @OIPAonlus: Era solo un brutto affare per il business dei cani di razza: Bea, cucciola di bulldog francese, buttata via per problemi car… - ZonaBianconeri : RT @Domek20010: ??Incredibile, #Zaniolo giocherà con la #Juventus il prossimo anno, affare in imminente chiusura?? Secondo una fonte affidabi… -