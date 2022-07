Cimarosa | il Modern Ensemble porta in scena il Varietè di Kagel

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Entra nel vivo l’attività concertistica estiva del Conservatorio «Domenico», presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala. Dopo il successo di pubblico e di critica registrato la settimana scorsa in occasione della serata inaugurale di Musica in Abbazia al Loreto e il concerto a Venticano dell’Orchestra Sinfonica diretta da Carlo Goldstein, si riparte dalla musica jazz. Mercoledì 13 luglio, alle ore 20.30, nell’incantevolerio del Palazzo Abbaziale di Mercogliano, gli studenti della Scuola di Jazz saranno i protagonisti dell’apertura di serata. Sei i brani in scaletta, tra cui le interpretazioni di Choro bandido e Valsa brasileira di Chico Buarque, uno dei più grandi compositori della musica popolare brasiliana e l’omaggio a Pixinguinha, Maestro del Chorinho. A seguire, sul ...