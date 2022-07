Calciomercato Napoli, addio Koulibaly: il sostituto e le cifre dell’affare (Di martedì 12 luglio 2022) Il Napoli si prepara a salutare Koulibaly, sempre più vicino al Chelsea, e valuta i possibili sostituti al centro della difesa. Il Calciomercato è aperto ufficialmente da meno di due settimane, e chi ne conosce segreti e meccanismi lo sa: le trattative possono infiammarsi in qualsiasi momento. A volte una sola trattativa può dare vita Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) Ilsi prepara a salutare, sempre più vicino al Chelsea, e valuta i possibili sostituti al centro della difesa. Ilè aperto ufficialmente da meno di due settimane, e chi ne conosce segreti e meccanismi lo sa: le trattative possono infiammarsi in qualsiasi momento. A volte una sola trattativa può dare vita Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

