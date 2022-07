Bayern Monaco-Lewandowski, degenera la situazione: minacce e insulti all’attaccante! (Di martedì 12 luglio 2022) Da molto tempo sappiamo che Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco e la Bundesliga dopo moltissimi anni. La società però non vuole lasciarlo partire in direzione Spagna o Inghilterra, poiché è molto difficile rimpiazzare un attaccante come Lewa che garantisce sempre un’alta quantità di gol durante tutto il corso della stagione. Lewandowski Bayern Monaco minacce Il club bavarese però non è l’unico che non vuol lasciar partire l’attaccante polacco. Anche i tifosi del club infatti non sono pronti a perdere la loro punta di diamante, e come spesso accade in queste situazioni, possono accadere degli spiacevoli inconvenienti. Secondo quanto riportato dal portale polacco Sportowe Fakty, infatti, l’attaccante polacco rientrerà a Monaco ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Da molto tempo sappiamo che Robertvuole lasciare ile la Bundesliga dopo moltissimi anni. La società però non vuole lasciarlo partire in direzione Spagna o Inghilterra, poiché è molto difficile rimpiazzare un attaccante come Lewa che garantisce sempre un’alta quantità di gol durante tutto il corso della stagione.Il club bavarese però non è l’unico che non vuol lasciar partire l’attaccante polacco. Anche i tifosi del club infatti non sono pronti a perdere la loro punta di diamante, e come spesso accade in queste situazioni, possono accadere degli spiacevoli inconvenienti. Secondo quanto riportato dal portale polacco Sportowe Fakty, infatti, l’attaccante polacco rientrerà a...

