Atalanta, Palomino: “Sarà una stagione difficile. Errori del Var contro di noi? Acqua passata” (Di martedì 12 luglio 2022) “Che campionato mi aspetto? Mi aspetto una stagione difficile, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions. Quella dello scorso anno è stata una delle mie migliori stagioni, ma devo lavorare e fare una buona preparazione per fare bene. Ancora è la prima settimana di ritiro, vedremo più avanti, non so se arriverà qualcuno o altri andranno via, dobbiamo continuare a lavorare. Ederson? Lo vedo bene, deve ancora entrare nel nostro gioco, ma questa è la prima settimana”. Lo ha detto Jose Palomino, difensore dell’Atalanta, dal ritiro precampionato della Dea: “Il mio gol annullato contro la Roma? Sicuramente l’anno scorso abbiamo avuto qualche situazione di VAR o arbitraggio, ma è roba passata. Dobbiamo pensare a noi e fare meglio”. E sul mercato delle rivali: “Di ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) “Che campionato mi aspetto? Mi aspetto una, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions. Quella dello scorso anno è stata una delle mie migliori stagioni, ma devo lavorare e fare una buona preparazione per fare bene. Ancora è la prima settimana di ritiro, vedremo più avanti, non so se arriverà qualcuno o altri andranno via, dobbiamo continuare a lavorare. Ederson? Lo vedo bene, deve ancora entrare nel nostro gioco, ma questa è la prima settimana”. Lo ha detto Jose, difensore dell’, dal ritiro precampionato della Dea: “Il mio gol annullatola Roma? Sicuramente l’anno scorso abbiamo avuto qualche situazione di VAR o arbitraggio, ma è roba. Dobbiamo pensare ae fare meglio”. E sul mercato delle rivali: “Di ...

