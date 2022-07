Una riforma elettorale in senso proporzionale per una nuova classe dirigente (Di lunedì 11 luglio 2022) Passati trent’anni, si ritorna a parlare di riforma elettorale in senso proporzionale. Si spera in modo concreto e non virtuale. I fatti politici di queste ultime settimane stanno certificando la polverizzazione del sistema dei partiti, epilogo della oscura e tragica rivoluzione politico-giudiziaria degli anni 1992/94, ovvero la fine della Prima repubblica. Un processo lento, ma inesorabile che oggi vede al governo per lo più tecnici, sostenuto, tranne da FDI, da tutti i partiti della piazza politica, e guidato dal “San Sebastiano” Mario Draghi, al quale gli italiani devono solo tanta gratitudine. È davvero assurdo che in un Paese politicamente strutturato si debba ricorrere a soluzioni estreme per avere un governo. Infatti, Draghi si trova a Palazzo Chigi per inettitudine, viltà, codardia dei partiti che ora sono nel ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 luglio 2022) Passati trent’anni, si ritorna a parlare diin. Si spera in modo concreto e non virtuale. I fatti politici di queste ultime settimane stanno certificando la polverizzazione del sistema dei partiti, epilogo della oscura e tragica rivoluzione politico-giudiziaria degli anni 1992/94, ovvero la fine della Prima repubblica. Un processo lento, ma inesorabile che oggi vede al governo per lo più tecnici, sostenuto, tranne da FDI, da tutti i partiti della piazza politica, e guidato dal “San Sebastiano” Mario Draghi, al quale gli italiani devono solo tanta gratitudine. È davvero assurdo che in un Paese politicamente strutturato si debba ricorrere a soluzioni estreme per avere un governo. Infatti, Draghi si trova a Palazzo Chigi per inettitudine, viltà, codardia dei partiti che ora sono nel ...

Pubblicità

marattin : COMINCIAMO A ELIMINARE UN PO’ DI TASSE INUTILI? Nella riforma fiscale abbiamo messo una delega al governo per elimi… - bendellavedova : Se non riusciamo neanche a fare una riforma ‘moderata’ in un settore come quello dei #taxi, poi non lamentiamoci se… - simonebaldelli : Secondo voi il prossimo Parlamento, ridotto nel numero dei suoi componenti, riuscirebbe a scrivere e approvare una… - agad85 : @FeliceRaimondo Ma è una riforma certa,o va ancora approvata? - themastermain : RT @FeliceRaimondo: PS nella riforma ci sarà anche la creazione di una clearing house dove pubblicare, in ottica di trasparenza e tracciabi… -