Ultime Notizie Roma del 11-07-2022 ore 18 | 10

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie l’agenzia Europea dei medicinali e raccomandano la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti covid e tutti coloro che hanno più di 60 anni e le persone vulnerabili lo si legge aggiornamento delle linee guida e di aprile in risposta all’attuale situazione epidemiologica nella giornata in cui parte l’interruzione della fornitura del gas verso l’Europa ufficialmente per lavori di manutenzione per i giorni e Mosca riduce di un terzo le forniture Alitalia arrivano le parole di Roberto Cingolani sulle misure da adottare per affrontare il periodo di crisi energetiche che ci aspetta stiamo discutendo con altri ministeri di un progetto rapido di ...