Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 1.142 contagi e 3 morti: bollettino 11 luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 1.142 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 3 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 457.395. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 85enne della provincia di Teramo e di una 91enne della provincia di Pescara, mentre 1 decesso è risalente ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3401.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 406455 dimessi/guariti (+201 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 47539 (+938 rispetto a ieri). Di questi, 219 pazienti (+15 rispetto a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 1.142 i nuovidainsecondo ildi, 11. Si registrano inoltre altri 3. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 457.395. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 85enne della provincia di Teramo e di una 91enne della provincia di Pescara, mentre 1 decesso è risalente ai giorni scorsi ed è stato comunicato solodalla Asl) e sale a 3401.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 406455 dimessi/guariti (+201 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 47539 (+938 rispetto a ieri). Di questi, 219 pazienti (+15 rispetto a ...

