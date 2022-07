Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita davvero: stasera il comunicato (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti si separano. Ad annunciarlo sarà la stessa coppia in un comunicato ufficiale che verrà diffuso nella serata di oggi. L’indiscrezione – lanciata da Dagospia – arriva a cinque mesi di distanza dalla fuga di notizie avvenuta a febbraio circa una possibile rottura tra l’ex calciatore e la conduttrice, rumors che vennero smentiti prontamente dalla coppia. Il sipario è pronto a calare dopo vent’anni d’amore e tre figli, Chanel, Isabel e Cristian. “stasera – si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino – Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. Sul sito si scrive inoltre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)si separano. Ad annunciarlo sarà la stessa coppia in unufficiale che verrà diffuso nella serata di oggi. L’indiscrezione – lanciata da Dagospia – arriva a cinque mesi di distanza dalla fuga di notizie avvenuta a febbraio circa una possibile rottura tra l’ex calciatore e la conduttrice, rumors che vennero smentiti prontamente dalla coppia. Il sipario è pronto a calare dopo vent’anni d’amore e tre figli, Chanel, Isabel e Cristian. “– si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino –comunicheranno al popolo italiano, con uncongiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. Sul sito si scrive inoltre ...

Pubblicità

fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - PivaEdoardo : RT @Marinaiopercaso: Spero che il probabile viaggio di Papa Francesco a Kiev e a Mosca possa finalmente gettare le basi per una ripresa del… - marcorussanoo : Euforico per il comeback di Paola e Chiara o distrutto per la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti… - RedazioneAdp : Continua la collaborazione tra la comunità Villa San Francesco e l'associazione arbitri italiani - Marinaiopercaso : Spero che il probabile viaggio di Papa Francesco a Kiev e a Mosca possa finalmente gettare le basi per una ripresa… -