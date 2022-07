Thor: Love and Thunder primo al box office italiano con 5 milioni (Di lunedì 11 luglio 2022) Thor: Love and Thunder debutta in prima posizione al box office italiano estivo con poco meno di 5 milioni di euro di incasso. 4,9 milioni di euro di incasso, di cui 3,4 nel weekend, proiettano Thor: Love and Thunder in testa al box office italiano. Uscito in 447 sale, il nuovo capitolo della saga Marvel dedicata al Dio del Tuono non delude le aspettative e incassa cifre record in Italia come negli Stati Uniti. Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022)anddebutta in prima posizione al boxestivo con poco meno di 5di euro di incasso. 4,9di euro di incasso, di cui 3,4 nel weekend, proiettanoandin testa al box. Uscito in 447 sale, il nuovo capitolo della saga Marvel dedicata al Dio del Tuono non delude le aspettative e incassa cifre record in Italia come negli Stati Uniti. Come rivela la nostra recensione diand, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciatopronto a ...

Pubblicità

gretona1 : mi ha fatto assolutamente impazzire thor love and thunder. capre migliore comic relief della storia. - greenpvrple_ : RT @nasoliscio: thor love and thunder bellissimo film mi ha fatta rinascere ma per me il miglior film di thor rimane thor ragnarok non si d… - Screenweek : Ecco una video guida ai personaggi di #ThorLoveAndThunder la nuova avventura cinematografica del Dio del Tuono inte… - superbeasto1 : RT @badtasteit: #ThorLoveandThunder conquista il weekend negli USA e il mondo | Box-Office - cinefilosit : Thor: Love and Thunder nasconde un importante collegamento con Guardiani della Galassia Vol. 2 #ILoveCinefilos -