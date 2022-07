Stefano Tacconi, il figlio Andrea: “Abbiamo buone speranze di riaverlo a casa tra due mesi” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Papà sta faticando molto ma fisicamente è ancora un ragazzino quindi se tutto va bene ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi. Vediamo uno spiraglio di luce dopo mesi devastanti, grazie a tutti per il supporto”. Così Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere Stefano, aggiorna tutti sulle condizioni del padre, ricoverato dal 14 giugno al Presidio Borsalino dopo essere stato in gravi condizioni dal 23 aprile fino a metà giugno per via di un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) “Papà sta faticando molto ma fisicamente è ancora un ragazzino quindi se tutto va bene ci sonoditra un paio di. Vediamo uno spiraglio di luce dopodevastanti, grazie a tutti per il supporto”. Cosìdell’ex portiere, aggiorna tutti sulle condizioni del padre, ricoverato dal 14 giugno al Presidio Borsalino dopo essere stato in gravi condizioni dal 23 aprile fino a metà giugno per via di un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. SportFace.

