Serie A: Andr Onana firma per l'Inter (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-01 16:09:44 Il web è in trepidazione: Ya è ufficiale. Andre Onana è un nuovo giocatore Inter. Il portiere camerunese arriva da free agent dopo aver terminato il suo contratto con l'Ajax. Ha superato gli esami medici settimane fa, ma ora è ufficialmente fatto. Il 'making of' degli spettacolari 'graffiti' dedicati a Onana Come spiega l'Inter nel suo comunicato, lo stretto legame tra Onana e Eto'o (entrambi camerunesi) si fa ancora più vicino con l'arrivo del portiere nel club dove l'attaccante ha giocato (e ha fatto la storia vincendo il Triplete) più di un decennio fa. A 26 anni, Andr diventa il quarto camerunese nella storia dell'Inter dopo il già citato Eto'o, Pierre Wome e Daniel Maa Boumsong. Soprattutto è il primo portiere africano nella storia dei ...

