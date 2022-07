Reazione a Catena, i Roma Nerd vincono grazie alla 'connessione' giusta (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo aver sancito l'uscita di scena dei Dammi il La, i nuovi campioni di Reazione a Catena, i Roma Nerd, hanno portato avanti le loro intenzioni. In apertura Marco Liorni ha accolto con grande entusiasmo il trio Romano composto da Simone, Giada e Paolo oltre a dare il benvenuto ai nuovi sfidanti, i 'Quasi artisti'. Le new entry Stefano, Andrea e Marco lavorano nel campo delle televendite e si dedicano anche al teatro. Dopo aver elogiato entrambe le squadre, Liorni ha dato il via alle danze che si sono concluse con un gran colpo di scena e un Romantico discorso del conduttore! Reazione a Catena, i Roma Nerd in doppia cifra La puntata dell'11 luglio di Reazione a Catena è filata liscia ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo aver sancito l'uscita di scena dei Dammi il La, i nuovi campioni di, i, hanno portato avanti le loro intenzioni. In apertura Marco Liorni ha accolto con grande entusiasmo il triono composto da Simone, Giada e Paolo oltre a dare il benvenuto ai nuovi sfidanti, i 'Quasi artisti'. Le new entry Stefano, Andrea e Marco lavorano nel campo delle televendite e si dedicano anche al teatro. Dopo aver elogiato entrambe le squadre, Liorni ha dato il via alle danze che si sono concluse con un gran colpo di scena e unntico discorso del conduttore!, iin doppia cifra La puntata dell'11 luglio diè filata liscia ...

