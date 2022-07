Perché è un disastro annunciato. Fiamme partite dall'ex campo rom mai bonificato (Di lunedì 11 luglio 2022) Non si esclude alcuna pista per l'incendio che sabato pomeriggio ha sconvolto la periferia est di Roma. Una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, però, porta dritto dritto a un piccolo gruppo di baracche ben visibili, nel parco di Centocelle, ora che il fuoco si è mangiato tutti i cespugli che le nascondevano da occhi indiscreti. Siamo proprio nell'area che ha ospitato, fino ai tempi dell'amministrazione Alemanno, il campo nomadi conosciuto come Casilino 900, e proprio da quel sindaco chiuso durante la sua consiliatura. È da qui che sarebbero partite le Fiamme che hanno poi divorato i depositi degli autodemolitori lungo la Palmiro Togliatti. Per ora, però, non c'è alcuna pista certa e non vi sarebbe traccia di inneschi. L'unica cosa sicura è che non si tratta di autocombustione. «Presumibilmente si tratta di cause dolose», dice ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Non si esclude alcuna pista per l'incendio che sabato pomeriggio ha sconvolto la periferia est di Roma. Una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, però, porta dritto dritto a un piccolo gruppo di baracche ben visibili, nel parco di Centocelle, ora che il fuoco si è mangiato tutti i cespugli che le nascondevano da occhi indiscreti. Siamo proprio nell'area che ha ospitato, fino ai tempi dell'amministrazione Alemanno, ilnomadi conosciuto come Casilino 900, e proprio da quel sindaco chiuso durante la sua consiliatura. È da qui che sarebberoleche hanno poi divorato i depositi degli autodemolitori lungo la Palmiro Togliatti. Per ora, però, non c'è alcuna pista certa e non vi sarebbe traccia di inneschi. L'unica cosa sicura è che non si tratta di autocombustione. «Presumibilmente si tratta di cause dolose», dice ...

