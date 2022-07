Paura per Fedez, la nonna Luciana finisce in ospedale: ecco cos’è successo (Di lunedì 11 luglio 2022) Fedez è nato a Milano il 15 ottobre 1989, ma è cresciuto a Buccinasco. La sua famiglia è originaria di Castel Lagopesole, in provincia di Potenza. Tra i volti noti dei parenti del famoso rapper c’è quello di Luciana Violini. La nonna di Fedez è molto attiva sui social e spesso compare in video e storie di suo nipote. Solo pochi giorni fa i due si erano concessi una bella cenetta romantica. In queste ore la simpatica signora ha fatto preoccupare tutta la sua famiglia poiché è finita in ospedale. Vediamo nel dettaglio cos’è successo e come sta.



Luciana Violini, nonna di Fedez e ormai star dei social, ha avuto un brutto incidente: la donna sarebbe caduta rompendosi il femore e, per questo, ha dovuto subire un ...

